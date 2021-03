Infrastrutture: Giovannini, 1,1 miliardi per messa in sicurezza ponti e viadotti strade provinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i ponti e i viadotti delle strade provinciali, “intendiamo rafforzare l’impegno per la messa in sicurezza di queste infrastrutture, con un finanziamento di 1,1 miliardi di euro previsto con un decreto ministeriale di prossima emanazione”. Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nella commissione Lavori pubblici del Senato. “Ulteriori risorse verranno reperite con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione”, ha aggiunto.(Rin)