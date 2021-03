Vaccino: Bonetti, Lombardia merita un'organizzazione efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto esercitando un ruolo di governo in un esecutivo che coinvolge le stesse forze politiche della regione Lombardia. La Lombardia merita oggi un'organizzazione efficace e come ministro invito il livello istituzionale a metterlo in pratica”. Lo ha detto a Skytg24 Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite di "Timeline". "Finalmente - ha spiegato parlando del nuovo corso della campagna vaccinale - si è assunta piena consapevolezza che la strategia per uscire da questa pandemia è l’organizzazione efficace e pronta della campagna vaccinale. Noi lo avevamo fortemente chiesto, perché la vaccinazione richiede un piano chiaro e strategico logistico per vaccinare tutti le cittadine e tutti i cittadini. Finalmente lo abbiamo, lo ha proposto il commissario Figliuolo, è capillare e prevede anche azioni di monitoraggio e di intervento in situazioni come quelle che si sono verificate e denotino delle fragilità nel sistema organizzativo. Questo piano si sta attivando e coprirà anche quelle situazioni critiche. Già Matteo Renzi - ha ricordato la ministra Bonetti - aveva chiesto una regia nazionale".(Rin)