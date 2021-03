Mobilità: City Analytics, meno spostamenti rispetto alla settimana precedente ma impatti diversi nelle Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i territori passati dal giallo al rosso, prosegue la nota, la Regione che più ha risentito delle nuove misure restrittive è il Lazio, dove durante la settimana è stato rilevato un calo degli spostamenti del 20 per cento rispetto alla settimana precedente e del 23 rispetto al periodo pre-Covid, anche se a confronto della prima serrata i dati sono in linea con la media nazionale: i movimenti risultano comunque di più del doppio rispetto allo scorso marzo. La Regione rossa sui cui risulta aver inciso di meno lo stop del governo è la Puglia, con un incremento dell’un per cento di spostamenti rilevati ieri rispetto alla settimana precedente e un -15 per cento rispetto periodo pre-Covid. Le regioni passate dall’arancione al rosso (Lombardia e Piemonte nell’analisi) hanno invece registrato spostamenti in lieve calo rispetto alla settimana precedente ma in più forte diminuzione se paragonati al periodo pre-Covid: in Lombardia è stata registrata una diminuzione di traffico di appena un punto percentuale, mentre in Piemonte del tre per cento. Tra le regioni rimaste rosse, quella che ha registrato i maggiori movimenti rispetto alla settimana precedente è la Campania, con un incremento del 30 per cento raffrontato ai sette giorni precedenti, ma con una riduzione del 10 per cento rispetto al periodo pre-Covid. (segue) (Com)