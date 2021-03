Abruzzo: Marsilio-Verì, entro settembre vaccino per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo in moto una macchina organizzativa capace di affrontare la sfida - ha detto Marsilio - in grado di rispondere alle esigenze di salute e e sicurezza dei nostri cittadini. Si sta facendo un grande sforzo di organizzazione che coinvolge non solo sanitari in servizio ma anche volontari, medici in pensione, a titolo gratuito, specie nelle piccole comunità. Per questo dobbiamo essere pazienti rispetto a qualche sbavatura che potrebbe presentarsi. Questa regione sta dimostrando di essere all'altezza del compito. Con l'attuale programmazione delle dosi raggiungeremo l'obiettivo nel mese di settembre. Se arrivano prima più dosi potremmo arrivare con qualche settimana di anticipo per stare fuori così dall'emergenza della fase critica". La strategia della nuova organizzazione regionale passa dalla gestione centralizzata della prima fase, nella quale le vaccinazioni sono state eseguite soprattutto all'interno dei presidi ospedalieri o nelle strutture distrettuali delle Asl, a una gestione fortemente diffusa sul territorio, con un'articolazione che prevede l'attivazione di decine di Punti vaccinali territoriali localizzati in tutte le aree della regione. Per garantire la capillarizzazione delle somministrazioni, oltre all'ampliamento della rete dei punti vaccinali, si procederà ad incrementare il numero dei vaccinatori, coinvolgendo i medicini di medicina generale, gli odontoiatri, i medici specializzandi, le equipe dell'assistenza domiciliare integrata (Adi), i medici sportivi del Coni, i medici competenti dei siti produttivi e della grande distribuzione, i medici convenzionati ambulatoriali, i pediatri di libera scelta, i farmacisti. A questi si aggiungeranno figure sanitarie che vorranno prestare volontariamente la loro opera (sulla base di avvisi pubblici finalizzati a istituire una "banca delle ore" messe a disposizione dai professionisti per la campagna vaccinale) e alle quali la Regione provvederà a fornire la necessaria copertura assicurativa. (segue) (Gru)