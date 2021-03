Abruzzo: Testa (Fd'I) su decreto Sostegni, siamo ancora al tempo delle elemosine di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo vivamente che il governo Draghi rispetti l'impegno annunciato di provvedere, a breve, a rifinanziare nuove risorse per le imprese italiane, deluse al momento dall'atteso decreto legge, che di 'sostegno' non ha neppure la parvenza. Corrispondere dall'1,7 al 5 per cento al massimo delle perdite subite annue significa avere una misura ampiamente insufficiente per migliaia e migliaia di imprenditori a cui sono stati imposti sacrifici pesantissimi. Un decreto, quello appena varato, bocciato senza riserve dagli operatori economici e dalle associazioni di categoria che lo definiscono inadeguato sia in termini di aiuti per le singole aziende sia ai fini del rilancio dell'economia dei territori". E' quanto sostiene oggi il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale abruzzese, Guerino Testa. "Una amarezza, quasi senza precedenti, per imprese e lavoratori - spiega Testa -, dovuta anche alle grandi aspettative tradite nell'apprendere che nulla è cambiato. Dal nuovo governo era lecito attendersi un rapido cambio di passo, a partire dal primo provvedimento che sarebbe dovuto essere un intervento 'ad urto', in grado cioè di restituire liquidità e fiducia. E, invece, tocca prendere atto di essere ancora al tempo delle elemosine di Stato, in barba alle numerose imprese italiane già scomparse - a causa della pandemia e degli scarsi indennizzi governativi - e di tutte quelle che rischiano di non riaprire nel 2021". (segue) (Gru)