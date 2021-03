Camorra: sequestrati beni per 10 milioni di euro a imprenditori vicini a Casalesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati beni per circa 10 milioni di euro agli imprenditori Antonio, Nicola e Salvatore Vassallo di Cesa (Caserta) ritenuti responsabili di disastro doloso aggravato dal metodo mafioso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati, attraverso una società a loro riconducibile, avrebbero smaltito illegalmente una grande quantità di rifiuti, cagionando un grave danno all'intera area e in particolare alle colture circostanti. I soggetti, già condannati in primo grado per disastro doloso continuato aggravato dal metodo mafioso, e ritenuti vicini al clan dei Casalesi, sono stati indicati da Gaetano Vassallo, fratello dei tre divenuto nel 2007 collaboratore di giustizia. A eseguire l'operazione i finanzieri della Compagnia di Marcianise (Ce), i quali hanno posto i sigilli a 44 immobili a uso commerciale e abitativo, 13 ettari di terreno, 7 orologi di lusso e disponibilità finanziarie per 900.000 euro. (Ren)