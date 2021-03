Energia: Consulta su eolico, vecchie convenzioni con Comuni efficaci fino a fine 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' legittima la norma della legge di Bilancio del 2018 che ha prescritto la revisione delle vecchie convenzioni - liberamente pattuite prima del 3 ottobre 2010, tra gli operatori del settore dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, quale l'eolico, e gli enti locali - per adeguarle alle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010 e al contempo ha previsto il mantenimento della piena efficacia di questi accordi fino all'entrata in vigore della Legge stessa (primo gennaio 2019). E' quanto si legge - riferisce una nota dell'ufficio stampa della Consulta - nella sentenza n. 46 depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 953, della legge n. 145/2018. Le censure erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell'ambito di giudizi tra operatori del settore e vari comuni della Puglia, aventi ad oggetto la legittimità della previsione, negli accordi stipulati dalle parti, solo di misure patrimoniali di compensazione. (segue) (Com)