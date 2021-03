Abruzzo: Testa (Fd'I) su decreto Sostegni, siamo ancora al tempo delle elemosine di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testa aggiunge: "L'ultimo rapporto del Censis-commercialisti sull'andamento dell'economia italiana, pubblicato a novembre 2020, conta 460.000 piccole imprese a grave rischio chiusura: è in gioco un fatturato complessivo di 80 miliardi di euro e quasi un milione di posti di lavoro. Dopo le cifre irrisorie stanziate con il decreto legge Sostegni - che non consentono alle aziende di coprire neppure i costi fissi - ci aspettiamo che il governo, subito, inverta la rotta per salvare - come affermano - l'economia del nostro Paese". (Gru)