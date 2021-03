Sud: Fondazione R&I, cinque idee per nuovo sviluppo del Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione R&I ha voluto presentare il proprio contributo in occasione dell’iniziativa “Sud – Progetti per ripartire”, voluta dal ministro Mara Carfagna per ascoltare istituzioni, esperti e le proposte di singoli cittadini in preparazione del Pnrr e dell'accordo di partenariato sui fondi europei 2021-2027, che si terrà nelle giornate di domani e del 24 marzo. Stando al relativo comunicato stampa, la Fondazione ha proposto cinque idee per garantire il proprio contributo per un nuovo sviluppo del Sud del Paese affinché il piano Next Generation Eu possa costituire l’opportunità per valorizzare il ruolo e le specificità dell’economia meridionale. La prima riguarda lo sviluppo del Mezzogiorno, che deve rappresentare “un ruolo trainante per l’intera economia nazionale, con una strategia più ambiziosa di crescita industriale, riportando attenzione al divario esistente con il resto del Paese e cambiandone al contempo prospettiva affinché ciò diventi un’opportunità di crescita attraverso la nuova rivoluzione industriale 4.0”. La seconda idea vede l’high tech come “leva primaria per la crescita, già presente sul territorio con alcune grandi imprese”. Esiste certamente, prosegue la nota, un gap di innovazione al Sud nei confronti del resto d’Italia, con investimenti più ridotti che sacrificano la produttività e le opportunità di impiego qualificate, accanto al ritardo per quanto riguarda la capacità di brevettazione: non mancano però segnali importanti di vitalità, con sei poli tecnologici di rilevanza nazionale che sono collocati al Sud. (segue) (Com)