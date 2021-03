Abruzzo: Giunta regionale su velocizzazione ferrovia Pescara-Roma, ok a documento di pre-fattibilità tecnico-economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese che si è riunita questa sera a L'Aquila sotto la presidenza di Marco Marsilio si è occupata, tra l'altro, anche della velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. L'esecutivo ha preso atto del documento di pre-fattibilità tecnico-economica, preliminare alla progettazione. Si tratta di un progetto redatto da Rfi (Rete ferroviaria italiana), insieme al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regione Abruzzo e regione Lazio. Si rimanda, fa sapere la Regione, comunque agli uffici tecnici di Rfi ogni successivo sviluppo di approfondimento del livello progettuale, per tutti gli adempimenti in materia ambientale, screening, Valutazione d'impatto ambientale (Via) e se necessario, Valutazione di incidenza ambientale. (Gru)