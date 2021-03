Disabilità: Stefani, sfida parte da ascolto, confronto e dialogo con realtà territoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Disabilità, Erika Stefani, informa su Facebook di aver partecipato oggi al webinar "Oltre la pandemia-Ricostruire la disabilità ai tempi del Covid-19" con "gli amici piemontesi. C'è una grande sfida che ci attende - spiega -: tutelare i diritti delle persone con disabilità; promuovere la cultura dell’inclusione; mettere in campo risorse e iniziative per migliorare la quotidianità e semplificare la vita di tante persone. Una sfida - prosegue la ministra - che deve partire dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo costante con le realtà territoriali, per accogliere proposte e tradurle in nuovi progetti normativi. Ringrazio le principali associazioni torinesi che operano nel campo delle disabilità e il terzo settore, per aver trasformato in un viaggio virtuale una visita che farò non appena possibile". (Rin)