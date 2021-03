Covid: D'Amore (Asl Napoli 2), dopo caso AstraZeneca il mio appello a favore dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono comportamenti che generano un contagio da Covid-19 elevato che ha abbassato l'età a 40-50, ci sono giovani in terapia intensiva. Ora c'è la battaglia di vaccinare tutte le persone possibili". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 2, Antonio D'Amore, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "Siamo a 100mila vaccinazioni di cui 75mila prime dosi - prosegue - Abbiamo aperto altri centri per evitare che le persone debbano allontanarsi per raggiungere la sede. In questi giorni ci sono stati code e disguidi perché la comunicazione nazionale e internazionale su AstraZeneca ha creato molte confusioni. Facciamo i vaccini, facciamolo in sicurezza: dietro c'è la scienza". (Ren)