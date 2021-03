Calabria: Spirlì, sanità saccheggiata per decenni, Draghi e ministri sanino debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa terra è stata saccheggiata della propria sanità per decenni. Qui ci sono decine e decine di malandrini della sanità che vengono a 'rapire', con la speranza di curarli, decine di migliaia di calabresi e li trasportano in altre Regioni". Lo ha detto Nino Spirlì, presidente della regione Calabria a "Che giorno è" su Rai Radio1. "Questo ha creato un buco, una voragine nei conti della sanità per la quale io ho chiesto un intervento decisivo al presidente Draghi e ai ministri competenti. Devono sanare questo debito", ha aggiunto.(Rin)