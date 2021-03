Napoli: Amitrano (M5s), riders aggrediti, fermare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora due riders aggrediti, di cui uno accoltellato. Ambulanze assaltate. Omicidi di camorra. A Napoli è in atto una terribile escalation di violenza che va immediatamente fermata. Chiedo un intervento concreto e visibile del Viminale affinché, specie nelle ore serali e nelle zone più a rischio, sia garantita la sicurezza di chi vive e lavora in città". Lo scrive in una nota il deputato M5s Alessandro Amitrano, secondo il quale "a Napoli è in atto un'emergenza criminalità che mina lo sviluppo di un intero territorio piagato da una presenza criminale spesso asfissiante. Non è accettabile che si rischi la propria incolumità solo perchè si sta facendo il proprio lavoro. La 'questione Napoli' deve essere trattata come un grande tema nazionale: la lotta alla camorra e alla criminalità deve essere una assoluta priorità. Senza sicurezza vanno in fumo opportunità, investimenti, futuro", conclude. (Ren)