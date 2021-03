Sardegna: cinque Comuni sardi in zona rossa, l'ultimo è Uri, nel sassarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Sarroch, Sindia, Golfo Aranci e Samugheo, anche Uri, nel sassarese, si aggiunge ai Comuni sardi in "zona rossa". Lo ha ufficializzato il sindaco del paese, Lucia Cirroni, che in un messaggio diffuso via social network ha scritto di aver "appena ricevuto comunicazione dal servizio di Igiene e Sanità pubblica che ritiene necessario, vista la continua espansione dei nuovi focolai nella nostra comunità, rafforzare le misure di contenimento del contagio, per un periodo non inferiore a 14 giorni. Pertanto sto emettendo un'ordinanza con delle restrizioni da 'zona rossa'. Mai come in questo momento - prosegue Cirroni - vi chiedo la massima collaborazione e il rispetto delle misure che verranno imposte, vi prego di rinunciare a uscite che non siano assolutamente necessarie, festicciole, incontri per caffè, limitate le uscite per fornire assistenza a chi ha necessità e per l'acquisto dei beni necessari oltre che per motivi di lavoro e salute. Se saremo uniti nell'intento di sconfiggere il virus che ci ha colpito, e sono certa che la mia comunità ne è capace, riusciremo a chiudere questa triste parentesi prima di quanto immaginiamo". (segue) (Rsc)