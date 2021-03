Sardegna: cinque Comuni sardi in zona rossa, l'ultimo è Uri, nel sassarese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi chiedo inoltre di non intasare Ats (Azienda per la tutela della salute) di chiamate per l'effettuazione del molecolare - scrive ancora il primo cittadino di Uri -, comprendo lo stato d'animo di chi è entrato in contatto con un positivo, sono in costante comunicazione con loro e vi assicuro che stanno effettuando un tracciamento spedito di tutti i casi che vengono segnalati. State a casa poiché è l'unico modo di arginare il contagio. Stiamo aprendo un canale per accelerare le vaccinazioni degli ultraottantenni, dovete solo inviare i dati anagrafici e un recapito telefonico, come da avviso pubblicato sul sito". Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, ha vietato l'apertura di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, ma ha lasciato l'opportunità di svolgere individualmente attività motoria e sportiva esclusivamente all'aperto, mentre il primo cittadino di Samugheo, Basilio Patta, ha disposto non solo la "limitazione delle visite a parenti e affini ai casi di effettiva necessità, ma anche la sospensione delle attività sportive amatoriali all'interno del territorio comunale". (Rsc)