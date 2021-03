Vaccino: Ac, solidarietà a Morra, ha toccato nervo scoperto sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quanto pare quando un parlamentare svolge con efficacia il suo mandato sul territorio dà fastidio a molti. E' il caso del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra a cui va la nostra piena solidarietà". Lo affermano in una nota i deputati della componente parlamentare l'Alternativa c'è a Montecitorio. "La vicenda che ha convolto il senatore Morra - aggiungono - non riguarda soltanto la malasanità nel nostro Paese, ma anche un certo vizio ad infangare con false illazioni chi tocca tutti i giorni i nervi scoperti delle politiche fallimentari delle Regioni governate dal centrodestra nel nostro Paese. La Asp di Cosenza in particolare è al centro di un'inchiesta che va dalla falsificazione di bilanci all'abuso d'ufficio, fino all'assegnazione illegittima di incarichi di responsabilità pubblica ed un buco di bilancio che si aggirerebbe intorno al miliardo. In questo contesto - concludono - spiace constatare che anche dal Movimento cinque stelle non sia arrivata una parola di solidarietà al presidente della commissione Antimafia per il suo lavoro al servizio dei cittadini più deboli che non hanno santi in paradiso e che attendono ormai da mesi di poter accedere ai vaccini".(Com)