Abruzzo: Marsilio-Verì, entro settembre vaccino per tutti

- Assicurare la vaccinazione anti Covid-19 entro il prossimo mese di settembre a tutta la popolazione abruzzese con l'attivazione di decine di Punti vaccinali territoriali localizzati. Aumenta il numero dei vaccinatori, definite le tempistiche per le diverse categorie. E' quanto previsto dal Piano regionale vaccinale per la Fase 2, presentato oggi a L'Aquila dal presidente della Regione, Marco Marsilio e dall'assessore alla Salute, Nicoletta Verì. Presenti anche il referente regionale per la campagna di vaccinazione, Maurizio Brucchi e Pierluigi Cosenza, direttore dell'Agenzia sanitaria. Il documento, elaborato dal dipartimento regionale Sanità, in collaborazione con le Asl, la Protezione civile e il referente per la campagna vaccinale, segue il percorso già avviato con l'ordinanza del presidente della giunta regionale n.1 dell'8 gennaio scorso (che disciplinava la vaccinazione del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa e delle Rp) e la successiva circolare del Dipartimento Sanità del 12 febbraio (con cui si regolamentava la vaccinazione del personale scolastico e delle forze di polizia). Recepisce, inoltre, le nuove linee guida del Piano vaccinazione nazionale approvato il 13 marzo scorso. (segue) (Gru)