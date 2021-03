© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione di dosi di vaccino Pfizer arriveranno in 214 strutture sanitarie entro 24 ore. "Lo ha annunciato il generale Figliuolo al presidente Draghi", ricorda su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "E' un'ottima notizia. In questo modo si contribuisce ad accelerare la campagna di immunizzazione. Il sistema sta funzionando bene", osserva. (Rin)