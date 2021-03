Covid: Morra, miei genitori e mio suocero morti, quali pressioni per vaccino?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Morra, senatore e presidente della commissione Antimafia si difende dalle accuse di essere andato sabato scorso con la scorta negli uffici della centrale operativa territoriale dell'azienda sanitaria di Cosenza lamentando che alcuni suoi parenti suoceri non erano ancora stati vaccinati. "Riguardo alle polemiche: mi farebbe piacere che mi si spiegasse come avrei perorato la causa dei miei suoceri o dei miei genitori. Purtroppo sia i miei genitori che mio suocero sono venuti a mancare tempo fa", spiega su Facebook. "Mentre mia suocera si è già vaccinata circa quindici giorni fa poiché rientrante per ragioni anagrafiche nelle categorie a rischio", aggiunge. Morra riferisce quindi di aver incontrato il Mario Marino responsabile della centrale operativa territoriale, e di averlo "messo telefonicamente in contatto con il sottosegretario Pierpaolo Sileri, con Giuseppe Longo Commissario alla sanità per la regione Calabria e con Vincenzo La Regina Commissario dell’Asp cosentina al fine di migliorare il servizio prenotazione e tutto quanto riguardi la somministrazione vaccinale in Calabria".(Rin)