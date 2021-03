Covid: vaccini in Piemonte, al via campagna di sensibilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anziani tra i 70 e 79 anni, personale scolastico e universitario e volontari della Protezione civile. Sono i primi protagonisti della Campagna di sensibilizzazione del Consiglio regionale e della Regione Piemonte che invita le categorie di cittadini, coinvolte fase per fase dal piano regionale, a vaccinarsi contro il Covid19. "Io mi vaccino, io mi proteggo" è lo slogan declinato per ogni categoria: Io mi prendo cura dei miei cari, Io mi prendo cura dei miei studenti, Io mi prendo cura di voi. La campagna di comunicazione ha l’obiettivo di far comprendere alla popolazione la validità della vaccinazione quale strumento di prevenzione e sollecitare una convinta e massiccia adesione dei cittadini alla vaccinazione Sars-CoV2, per uscire dall’emergenza pandemica in atto, richiamandoli ad una scelta di coscienza, basata sul prendersi cura di sé e degli altri. L'iniziativa è il risultato degli sforzi messi in atto nel corso di questi ultimi mesi anche dagli Stati generali della prevenzione e del benessere, fortemente voluti dalla presidenza del Consiglio regionale, e dal presidente e vicepresidenti della Commissione Sanità, impegnata nelle ultime settimane in una costante lotta alla disinformazione, attraverso la promozione del convegno “Vacciniamoci informati” che ha coinvolto esperti dell’ordine dei medici, del Comitato scientifico e primari dei reparti di malattie infettive. (segue) (Rpi)