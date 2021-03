Vaccino: De Siano (FI), solidarietà a senatrice Ronzulli per vergognosi attacchi social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini alla collega Ronzulli e le esprimiamo tutta la nostra solidarietà per i vili attacchi social. Siamo al suo fianco in questa come in tutte le altre nostre battaglie ponendo al centro della nostra azione politica il diritto di libertà di esprimere, anche e soprattutto con proposte concrete, le nostre opinioni, la nostra visione". Lo afferma il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia, rinviando alle minacce ricevute sui social dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. "Per quanto ci riguarda - prosegue il coordinatore campano - rispettiamo tutte le opinioni: si può non essere d'accordo con l'obbligatorietà dei vaccini agli operatori sanitari, ma quello che riteniamo inaccettabile è il tentativo, peraltro violento, di impedire a chicchessia la libertà di esprimere le proprie opinioni. Auspichiamo che gli autori di questi vergognosi attacchi vengano adeguatamente sanzionati", conclude De Siano. (Ren)