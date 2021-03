Covid: Galiero, bene apertura campagna di vaccinazione per volontari di Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un'ottima notizia quella dell'apertura della piattaforma Sinfonia, per le adesioni alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19, per i volontari di Protezione Civile". Lo afferma l'assessore alla Protezione civile del Comune di Napoli, Rosaria Galiero. "Lo abbiamo sollecitato con forza nelle scorse settimane con una nota indirizzata al presidente della Regione Campania - continua Galiero - ed all'unità di crisi regionale, in quanto ritenevamo fondamentale che le donne e gli uomini della Protezione Civile, che in questi mesi hanno dato l'anima e non si sono mai risparmiati, potessero continuare a svolgere le proprie attività a favore della collettività in sicurezza. La notizia dell'apertura della piattaforma rende giustizia al loro operato", conclude l'assessore. (Ren)