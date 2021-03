Covid: Morra, ispezione ad Asp Cosenza è prerogativa parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ispezione di sabato, 20 marzo, è "avvenuta a seguito di segnalazioni di cittadini che mi chiedevano d’intervenire vista la scarsità di vaccini ricevuti dai calabresi e, quindi, anche in provincia di Cosenza". Lo precisa il senatore e presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra. "Non vedo nulla di strano se il presidente della Commissione parlamentare antimafia, parlamentare eletto in Calabria, si interessa ed interviene per cercare di aiutare il sistema delle vaccinazioni che in Calabria fa acqua da tutte le parti", puntualizza per poi ribadire: "L’ispezione eseguita sabato è una prerogativa di un parlamentare e penso sia dovere di qualunque rappresentante delle istituzioni provvedere affinché il diritto alla salute venga rispettato anche in Calabria, anche in provincia di Cosenza". (Rin)