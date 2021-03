Scuola: Bonetti, dopo Pasqua valutare apertura infanzia e primarie in zone rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola è chiusa nelle Regioni rosse e "mi auguro che in questa settimana ci siano Regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell’infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria". Lo ha detto a Skytg24 Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, ospite di "Timeline". "Anche il presidente Draghi ci ha tenuto che ci siano dati scientifici che dicano che è davvero necessario chiudere le scuola. C’è stata una prima misura d’emergenza che è quella che abbiamo dovuto affrontare per l’esplosione della variante inglese. Ma già da dopo Pasqua, ritengo che anche in zona rossa dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire almeno le scuole dell’infanzia e le primarie. E’ ovvio che nel frattempo - ha osservato - sarà aumentata la campagna vaccinale e diminuiti i contagi e l’Rt”.(Rin)