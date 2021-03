Mobilità: City Analytics, meno spostamenti rispetto alla settimana precedente ma impatti diversi nelle Regioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unica regione bianca d’Italia, la Sardegna, si è mossa poco di più del periodo pre-emergenza (+10 per cento) e di appena l’otto per cento rispetto alla settimana prima. Quanto ai comuni in zona rossa, guida la classifica di quelli dove si sono rilevati maggiori spostamenti Napoli, con un +34 per cento di movimenti rispetto alla settimana prima, mentre Roma è la città che si è mossa di meno segnando un -28 per cento. Più contenuto il calo di Milano che ha segnato un -5 per cento rispetto ai sette giorni prima. Se ci focalizziamo sul week end il Piemonte, rispetto al periodo pre-Covid, è la Regione che ha limitato più delle altre gli spostamenti sul territorio, con un -33 per cento nella giornata di sabato 20 e un -53 per cento domenica 21. La maggior riduzione di movimenti rispetto al fine settimana precedente stata è invece registrata in Puglia con un -55 per cento. Sempre rispetto al fine settimana precedente i cittadini del Lazio hanno ridotto i movimenti con un -40 per cento nella giornata del 20 e -49 per cento nella giornata del 21. La città di Napoli, invece, solo nella giornata di domenica 21, ha registrato un impressionante aumento di mobilità con un +426 per cento rispetto al primo lockdown, seguita dalle regioni: Sicilia e Sardegna rispettivamente con un incremento del +391 per cento e +397 per cento. (Com)