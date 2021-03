Napoli: controlli serrati sulle ambulanze, scattano 26 fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli da parte della polizia locale sui veicoli circolanti nei pressi dei presidi ospedalieri dove, soprattutto in un momento così delicato, gli Agenti stanno effettuando una serie di serrati controlli di Polizia Stradale sul servizio delle autoambulanze, al fine di verificarne il rispetto della normativa sul trasporto infermi ed infortunati. Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi dieci giorni, come si legge in una nota del Comune di Napoli, sono state fermate 26 autoambulanze ed elevati 6 verbali al Codice della Strada; nella circostanza è stato accertato il trasporto di persona inferma proveniente dal presidio ospedaliero e diretta al proprio domicilio a bordo di veicolo non adibito a tale uso, 7 verbali ai sensi dell'art.116 perché il conducente era sprovvisto del certificato di abilitazione professionale perché mai conseguito, 6 i verbali di fermo con affidamento in custodia giudiziaria dell'autoveicolo ed infine un sequestro cautelare della carta di circolazione di un'autoambulanza proveniente dal comune di Acerra e per la quale gli Agenti hanno ritenuto di dover procedere a più approfonditi accertamenti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.(Ren)