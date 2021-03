Sud: Fondazione R&I, cinque idee per nuovo sviluppo del Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza proposta riguarda lo sviluppo di risorse umane qualificate per arrestare la fuga dei cervelli, “potenziando l’attrattività del territorio: il vero obiettivo sarà quello di trattenere le risorse umane di qualità”. La quarta idea riguarda una “nuova imprenditorialità tecnologica: una risorsa anch’essa già presente, da rafforzare con l’interazione con le grandi imprese locali e il trasferimento tecnologico”. Al Sud, spiega la nota, piccole imprese high-tech “nascono numerose, ma non sopravvivono: la sfida deve essere quella di favorire l’alleanza tra grandi-medie imprese e startup tecnologiche, che costituisce una peculiare caratteristica del capitalismo contemporaneo”. Infine, la Fondazione sottolinea il ruolo fondamentale del soggetto pubblico per lo sviluppo high-tech. Un ruolo determinante, prosegue la nota, deve essere svolto dall’università “attraverso la formazione delle risorse umane e la ricerca, il trasferimento tecnologico e la promozione della imprenditorialità: la sfida sta nel realizzare la convergenza tra ricerca di base, mission-oriented e creazione di spin-off della ricerca”. (Com)