Vaccino: Patriarca (FI), solidarietà a senatrice Ronzulli

- "Il gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania esprime solidarietà e vicinanza alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce subite". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo azzurro in Consiglio regionale della Campania. "Ferma condanna per ogni forma di violenza - prosegue - e per comportamenti che non hanno nulla a che fare con la dialettica politica e con il libero confronto delle idee. Inaccettabile, soprattutto nella fase emergenziale che vive il Paese, il clima d'odio che si registra nei social network. Alla senatrice Ronzulli la nostra vicinanza nella consapevolezza che le intimidazioni non scalfiranno il suo impegno e la sua passione politica", ha concluso l'esponente del partito di Silvio Berlusconi. (Ren)