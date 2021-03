Mobilità: City Analytics, meno spostamenti rispetto alla settimana precedente ma impatti diversi nelle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dall’inizio della nuova serrata in molte regioni italiane, le misure restrittive previste dal governo per contenere la pandemia continuano a incidere sugli spostamenti ma con impatti differenti a seconda dei territori presi in esame: durante la settimana si è assistito a una complessiva diminuzione dei movimenti nelle regioni rosse rispetto alla settimana precedente e alla normalità pre-Covid con qualche eccezione. È quanto rilevato da City Analytics, la mappa della mobilità di Enel X e Here Technologies che, a partire dall’analisi dei big data, stima la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale. Nonostante ciò, si legge in una nota, nessuna regione registra cali paragonabili alla serrata di marzo/aprile/maggio 2020 e il numero di spostamenti è ancora più che doppio in rispetto a quel periodo: nelle Regioni rosse si sono registrate consistenti riduzioni di spostamenti, rispetto al periodo pre-Covid (febbraio-marzo 2020), che oscillano tra il 24 e il 23 per cento di Piemonte e Lazio al 15 per cento della Puglia. (segue) (Com)