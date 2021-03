Napoli: Laboccetta (Polo Sud), se scelta cadrà su Bassolino sinistra vincente, centrodestra scelga bene e presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Vincenzo De Luca decidesse di puntare a Napoli su Antonio Bassolino la sinistra potrebbe addirittura vincere al primo turno. Ma De Luca non lo farà". Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex consigliere comunale e deputato di Napoli. "Il governatore della Campania non ha mai avuto un feeling con Bassolino, sin dai tempi in cui quest'ultimo era il pupillo di Enrico Berlinguer - prosegue il presidente di Polo Sud - Alcune foto sono abbastanza eloquenti. Ecco perche' il centrodestra questa volta deve scegliere bene e presto. Vi sono tutte le condizioni per battere una sinistra che negli ultimi 10 anni ha offerto il peggio di se'. Entro Pasqua si chiuda la quadra con un progetto di modernizzazione e di ripartenza per superare definitivamente le stagioni dell'istrionismo e della demagogia". (Ren)