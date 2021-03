Covid: De Luca, riprendiamo somministrazioni AstraZeneca, in Campania nessun effetto di rilievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo capendo che in guerra si deve correre e non preoccuparsi dei formalismi. Oggi chiudiamo la vicenda di AstraZeneca. L’Ema ha certificato che è un vaccino sicuro, da oggi alle 15 riprendiamo la campagna di vaccinazione. Voglio ricordare che in Campania abbiamo già vaccinato 140mila persone: 120mila nel personale scolastico, 20mila nelle forze dell’ordine. Non abbiamo avuto effetti di particolare rilievo". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)