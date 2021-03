Covid: De Luca, divieto seconde case per evitare ritorno onda contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando abbiamo deciso che in Campania non si va nelle doppie case è perché situazione sanitaria è complicata e qualunque processo di mobilità rischia di determinare diffusione del contagio. È vietato per i nostri concittadini e chi risiede fuori Regione. Altrimenti avremo migliaia di persone in movimento a Pasqua e ricomincerebbe onda di contagio". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)