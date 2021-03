© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per approvvigionarci di altri vaccini, al di là di quelli distribuiti in maniera sperequata dal governo italiano. Spero di potervi dare qualche notizia a brevissimo su un lavoro che stiamo facendo da quasi un mesi per qualche milione di dosi di vaccino in più". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)