Campania: Pierro (Lega), protesta per mancati ristori a Salerno fotografia di realtà drammatica

- "I mancati ristori al mondo delle partite Iva, oggi in piazza a Salerno per protestare contro De Luca, sono la fotografia della cruda e drammatica situazione attuale. Le misure messe in campo dal Conte-bis e da palazzo Santa Lucia, come denunciamo da tempo, erano insufficienti allora e inesistenti oggi. Occorre invece invertire la rotta con ristori direttamente sui conti correnti bancari. Come Lega abbiamo richiesto l'eliminazione del criterio legato ai codici Ateco e provvedimenti rivolti all'intera platea dei 2,5 mln di aziende e partite Iva con indennità calcolate sul decremento di fatturato dell'intero 2020 sul 2019. Siamo fiduciosi e crediamo che il nuovo governo, di cui ci onoriamo di far parte, farà la differenza in tale direzione. Meno promesse, meno slogan e più concretezza". Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario provinciale della Lega Salerno Attilio Pierro. (Ren)