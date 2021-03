© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più di 3 miliardi per Regioni ed Enti locali, un fondo di 700 milioni per il sistema neve, 300 milioni per la decontribuzione nel settore agricolo, stop alle cartelle esattoriali fino al 2010, risorse a fondo perduto per imprese e autonomi. Con l’azione di Forza Italia al governo novità importanti”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Rin)