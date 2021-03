Covid: De Luca, parte vaccinazione a pazienti fragili con aiuto medici di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi riprende la vaccinazione con AstraZeneca. Noi dobbiamo completare la vaccinazione per una parte di ultra 80enni che non è stata in condizione di andare nei centri di vaccinazione. Noi abbiamo un capitolo di emergenza a cui dobbiamo rispondere, insieme coi pazienti fragili. Con l’aiuto dei medici di medicina generale, su pazienti fragili due categorie: la prima, malattie respiratore, cardiorespiratore, neurologiche, malattie epatiche, malati oncologici, sindrome di Down, obesità grave, trapiantati, Aids; per questi contiamo su aiuto medici di famiglia a cui chiediamo una forte mano". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Abbiamo poi disabili gravi, che rientrano in legge 104: questa seconda categoria graverà sulle strutture pubbliche ma la prima e la seconda categoria dà vita nel suo insieme a categoria dei pazienti fragili. Oggi dobbiamo avere una corsia preferenziale per pazienti fragili. In ogni Asl dobbiamo avere un primo capitolo separato, poi abbiamo da completare il resto delle vaccinazioni".(Ren)