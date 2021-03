Covid: De Luca, sperequazione sui vaccini ma ad aprile dovrà finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi abbiamo avuto complessivamente 30mila vaccini meno dell’Emilia Romagna, rispetto al Lazio, la Lombardia ha più del doppio dei vaccini della Campania, il Piemonte gli stessi vaccini con un milione e mezzo di abitanti in meno. Il Veneto 10mila vaccini in più con 900mila vaccini in più. Ovviamente chiederemo che la percentuale sia rispettata anche fra i diversi tipi di vaccini. Anche rispetto a questo c’è stata una sperequazione. L’obiettivo che abbiamo è portare fuori la Campania dal calvario Covid entro quest’anno. E significa che dovremo fare almeno 4,6 vaccini, almeno le prime dosi. Ma se Dio vorrà e se avremo i vaccini, arrivare a ottima percentuale di seconde dosi. Siamo ad oggi a 633mila prime dosi, dobbiamo arrivare a 4,6 milioni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)