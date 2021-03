Molise: Colla (Lega), Toma? Suoi giochetti non ci appartengono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza dimenticare l'assunzione dei lavoratori precari di MoliseAcque che da anni lavoravano con un contratto mensile tramite agenzie interinali, stabilizzati per 3 anni con l'impegno sottoscritto dall'azienda per la stabilizzazione a tempo indeterminato. Sul fronte delle politiche sociali - aggiunge ancora Colla - cito un'azione su tutte, mi preme sottolineare il grande lavoro svolto dall'assessore Marone in Conferenza Stato-Regioni che ci ha permesso di ottenere un aumento delle risorse statali per il fondo nazionale della non autosufficienza, azione che garantirà il sostegno economico a tutti i beneficiari che versano in situazione di disabilità gravissima. C'è una forma, un rispetto e una dignità a cui non si può venir meno. Cinque crisi di giunta regionale in 15 mesi, dove si è sempre cercato di trovare un capro espiatorio nella Lega e non si è mai voluto fare una riflessione seria sull'operato della Giunta regionale (su cui avremmo molto da dire) sono sufficienti per mettere la parola fine a questa esperienza. Ora raduneremo tutte le forze e i tanti uomini responsabili di centro destra, della società civile, del mondo dell'impresa e dell'associazionismo che in queste ore ci hanno contattato, per costruire, insieme, un nuovo progetto di rinascita del Molise, con tutti gli uomini di buona volontà che non si rassegnano a questi tristi teatrini e che credono in futuro diverso per questa bellissima terra". (Gru)