Covid: De Luca, su vaccini unico criterio da seguire è divisione in fasce d'età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che si stia orientando finalmente anche il governo ad avere fasce di età e non divisione di categorie che ha creato solo il caos. Cominciamo da ultra 70enni e poi scendiamo, avendo definito le priorità. Faremo le vaccinazioni nelle fabbriche e nelle campagne, dove le aziende ci daranno gli spazi, dobbiamo fare come hanno fatto in altre parti del mondo a cominciare da Israele. L’obiettivo è quantitativo". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)