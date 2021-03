Campania: De Luca, completata demolizione Villa Maria, ok a raddoppio Cumana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procediamo su trasporti e mobilità: completata demolizione di Villa Maria su linea ferroviaria della Cumana. Così potremo fare raddoppio linea e nuova stazione. Abbiamo deciso ieri in giunta per costiera sorrentina e amalfiana per 4 mln di euro per costone roccioso, in particolare area di Amalfi. Ai cittadini dico che seguiremo lo sviluppo dei lavori in corso per ripristinare la mobilità". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)