Covid: De Luca, dobbiamo guardare al futuro con fiducia e senso di responsabilità

- "Cerchiamo di guardare al futuro con fiducia. Siamo chiamati tutti a senso di responsabilità e fiducia. Mi auguro di poter dare notizie su vaccini nelle prossime ore. Stiamo facendo l’impossibile. Vi dovrei raccontare e leggere le centinaia di lettere e messaggi in relazione alle nostre strutture ospedaliere, rispetto e soddisfazione per livello raggiunto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)