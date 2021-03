Campania: Cirillo (M5s), gravissimo che ci siano rifiuti nei fondali del porto di Pozzuoli (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo preoccupati per la presenza di rifiuti e veleni nei fondali del Porto di Pozzuoli, venuti alla luce a seguito del ripetersi, nei giorni scorsi, di fenomeni di prosciugamento della darsena. Una situazione, segnalateci da attivisti e portavoce al Consiglio comunale di Pozzuoli, figlia di una manutenzione approssimativa, se non del tutto assente, nel canale di ingresso e di uscita dal porticciolo, e all'origine di accumuli di sabbia, detriti e rifiuti. Ho interrogato la Regione Campania per capire se fosse al corrente di una grave situazione di inquinamento e quali misure avesse messi in campo per ripulire i fondali della Darsena. In tutta risposta, abbiamo appreso che dalla Capitaneria di Porto non è arrivata alcuna comunicazione. Ci aspettiamo ora, a seguito della nostra denuncia, che gli uffici regionali si attivino al più presto, mettendo in campo ogni iniziativa utile a ripulire i fondali dai veleni accumulati in questi anni". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, a margine del question time sulla vicenda.(Ren)