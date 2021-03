© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri, ha chiarito che sui vaccini le Regioni "vanno in ordine sparso e questo non va bene. A livello nazionale andiamo forte ma le regioni sono molto difformi” nelle somministrazioni. Servono “regole comuni” ma “lo Stato c’è per aiutare le Regioni”. (Rin)