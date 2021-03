Covid: De Luca, quando sarà possibile, vaccini a 16enni per rientrare in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vaccino sopra i sedici anni l’unico possibile è Pfizer che però deve essere utilizzato per sanitario e fragili. Quando dovrebbe essere disponibile, pronti a vaccinazione. Capiamo benissimo che le scuole chiuse sono un problema. A volte diventa obbligatorio prendere un tipo di decisione: siamo pienamente problema. Faremo di tutto per aprire quando prima possibile ma in condizioni di sicurezza". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)