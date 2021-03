Sardegna: rete 5G e tv digitale grande opportunità per la Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista strettamente tecnico, quella del 5G sarà una vera e propria "rivoluzione", perché i contenuti viaggeranno ad una velocità superiore di 10 volte all'attuale 4G e consentiranno l'eliminazione del cosiddetto digital divide, nel senso che il nuovo segnale potrà raggiungere anche i centri più piccoli. Su questo aspetto si è soffermata l'assessore degli Affari generali, Valeria Satta, che ha ricordato le enormi potenzialità della nuova tecnologia, che si estenderà in tutta la società sarda, dalla sanità alla ricerca, dalla scuola alla sicurezza, ad una "rete" di servizi e relazioni fra Pubblica amministrazione e cittadini in generale e, in particolare, fra Regione e Comuni. "Stiamo lavorando molto su investimenti e progetti", ha detto la Satta, "con un Piano regionale triennale sull'informatica e con la nuova rete 'A Kentos', che diventerà una delle migliori d'Europa". "Sarà una nuova realtà della Pubblica amministrazione a cominciare dalle sue articolazioni territoriali", ha commentato il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, "con più efficienza, una organizzazione migliore, una maggiore rapidità della decisioni. E soprattutto sarà per tutti i cittadini, abbattendo i 'paletti' del mercato, rendendo più facile ed allargando il campo dei diritti fondamentali: salute, scuola, lavoro, formazione". (Rsc)