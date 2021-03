Covid: De Luca, inviata lettera a Figliuolo per riequilibrare distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho mandato lettera al commissario nuovo, il generale Figliuolo perché abbiamo subito il mercato nero dei vaccini. La Regione Campania deve avere in relazione alla popolazione, 106mila vaccini in più. Ho chiesto a commissario e ministro Salute di ripristinare per aprile distribuzione equa dei vaccini. Campania è il 9,6 percento della popolazione, deve avere la stessa percentuale in vaccini". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)