- "Per terapie intensive 27 percento di occupazione, la soglia critica è il 30 percento. Se andiamo oltre sarà inevitabile chiudere altre reparti. Su degenze siamo al 37 per cento, in affanno oltre il 45. Questo è il motivo per cui prendiamo le decisioni che prendiamo". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)