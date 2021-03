© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo procedendo anche sul terreno economico e su altri piani. Abbiamo destinato 7,5 mln per borse studio per scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private paritarie. Da lunedì 22 sarà pubblicato su sito Regione l’avviso per la presentazione delle domande. Prevediamo per 30mila studenti una borsa per 250 euro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)