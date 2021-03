Piemonte: Giornata internazionale delle foreste, documentario su canale youtube della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 marzo, primo giorno di primavera, ricorre in tutto il mondo la “Giornata internazionale delle Foreste”, proclamata nel 2012 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di l'attenzione e accrescere la consapevolezza sull'importanza della gestione sostenibile delle nostre foreste. Proprio quest'anno ha inizio il decennio che l'Onu dedica al ripristino degli ecosistemi, per invitare tutti i Paesi ad un maggiore sforzo verso un rapporto più equilibrato tra uomo e natura, che si concluderà nel 2030, termine ultimo per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per celebare la ricorrenza del 21 marzo, la Regione Piemonte mette a disposizione del pubblico da sabato 20 alle 18.00 e per tutta la domenica il documentario “La via del Bosco” (45 minuti), realizzato dalla casa di produzione BabyDoc Filmnel 2020, grazie a finanziamenti europei, che sarà liberamente visibile sul canale ufficiale YouTube della Regione Piemonte alla playlist “Foreste: gestione, promozione e tutela”, all’indirizzo www.youtube.com/playlist?list=PLIrkOizQKJJq8vcYIY8DNvkKN6M0ADPX2. (segue) (Rpi)